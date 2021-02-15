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Как когда-то Наталья Могилевская и Злата Огневич: Надежда Мейхер выступила на "Голосі країни" (видео)
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 14 февраля, на телеканале "1+1" прошел четвертый выпуск 11 сезона популярного украинского вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження". Как сюрприз для судей на шоу пришла известная украинская певица, экс-участница группы ВИА Гра Надя Мейхер.

Артистка решила таким образом восстановить свою вокальную карьеру. Также, ей было интересно, узнают ли ее голос и тембр звездные коллеги.

Надежда исполнила французскую композицию "Mon mec a moi" и развернула к себе все четыре кресла. Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник не сдерживали эмоций при виде коллеги.

О появлении Мейхер на шоу было известно еще до выхода премьерного выпуска 11 сезона "Голоса країни", однако тогда певица говорила, что как участница а проекте оставаться не будет.

После грандиозного выступления звездные тренера начали переубеждать певицу остаться в шоу, показав своим примером молодым исполнителям, что что карьеру можно и нужно перезагружать.

Надежда сдалась и решила продолжать путь в шоу вместе с Тиной Кароль.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

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Сеть не очень благосклонно приняла эту новость. Зрители считают, что нужно давать возможность проявить себя молодым и неизвестным участниками, а не тянуть уже известных личностей в проект.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский певец Никита Ломакин также решил попробовать свои сили и принять участие в проекте. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Шоу, Надежда Мейхер, Певица, Надя Дорофеева, Голос страны, Голос країни, Монатик, Олег Винник.
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