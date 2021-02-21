Моряк, артист оперетты и возвращение дуэта "Алиби": чем удивляли новые участники пятых слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" (фото, видео)

В воскресенье, 21 февраля, на телеканале "1+1" состоялся пятый эфир слепых прослушиваний 11 сезона популярного украинского песенного шоу "Голос країни. Перезавантаження". Новые участники слепых прослушиваний готовы показать свои сильные стороны в вокале для того, чтобы воплотить мечту зажигать на большой сцене!

Четверка звездных судей-тренеров - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник, продолжают бороться за новых участников, ведь кто-то из них сможет стать будущим победителем проекта.

Первым выступил Евгений Шарманов, который работает осветителем на съемках и уже успел поработать со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Парень всегда мечтал попробовать себя в их роли и выйти на большую сцену.

Поздравляем! Евгений продолжает свой путь на проект вместе с командой Нади Дорофеевой.

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Ася Ярмолюк - режиссер-постановщик концертов в криворожском Дворце культуры. Ее мечта - выйти из-за кулис и сиять на большой сцене.

К сожалению, к девушке никто из судей не повернулся. Ася не проходит дальше.

Знакомьтесь с последующим участником "Голоса" - это Денис Калитовский. Парень снимает каверы известных песен для YouTube, которые набирают миллионы просмотров. Но его настоящая мечта - петь на сцене для всей страны. Ради этой цели Денис переехал в Киев и готов к перезагрузке.

Это было очень нежно и чувственно. Тина Кароль и MONATIK развернулись к Денису, но свой путь на проект он видит в команде Тины.

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Следующим на сцену "Голоса" выйдет Петр Чернышенко. Он работал комплектовщиком, строителем и долгое время был за границей. У Петра есть мечта: петь на большой сцене и посвятить всего себя музыке. Парень спел песню Say Something дуэта A Great Big World.

Вот это да! Четыре поворота кресел. Было очень нежно. Петр пошел по зову сердца и будет продолжать свой музыкальный путь в команде Дорофеевой.

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Валерий Мирошниченко - артист-вокалист Киевского национального театра оперетты. Долгое время он мечтал о главной роли в мюзикле. Но через карантин театр закрыли за несколько дней до премьеры и Валерию так и не удалось выступить на большой сцене. Парень пришел на главное вокальное шоу страны, чтобы дарить свое творчество людям и засиять на сцене "Голоса".

Несмотря на сильный вокал, парень не прошел дальше в шоу "Голос країни".

Анна Бераиа вдохновилась примером Кhayat и пришла на "Голос", чтобы показать, как красиво звучит украинская песня. Поможет ли ей поддержка участника 9 сезона Кhayat развернуть кресла тренеров?

Поздравляем Анну в команда Винника! Это было невероятное исполнение украинской народной песни.

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Драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко пришел зажечь "Голос". Он уверен, что ему удастся пройти дальше, несмотря на то, что в этом сезоне на сцену выходило много сильных рокеров. Андрей пришел на проект, чтобы доказать, что его голос достоин звучать на всю страну.

Вы тоже не могли усидеть перед экранами во время этого рокового выступления? Андрей идет дальше вместе с командой Дорофеевой.

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Алена Чайка из Санкт-Петербурга преодолела долгий путь, чтобы выйти на сцену "Голоса". Ее мечта - заниматься тем, что ей нравится - музыкой.

К Алене звездные тренера не повернулись.

Встречайте настоящего музыкального путешественника! Это Владимир Каверин - моряк, который пел украинскую песню в разных уголках земного шара. Но больше всего, чего ему не хватало во время дальних путешествий - это глаза украинского слушателя. Владимир хочет попасть в команду Тины Кароль или Олега Винника.

Поздравляем Владимира в команде Олега Винника!

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Следующая участница на сцене "Голоса" - Любовь Дробина. Девушка занимается стримингом на онлайн-платформе и поет для людей всего мира. Ее вдохновение - это дарить людям живые эмоции даже во время сложных карантинных условий. Любовь имеет мечту - зажечь свою звезду на "Голосе" и развернуть все кресла звездных тренеров.

Ура! Два поворота кресел. Любовь Дробина продолжает свой путь на "Голосе" в команде MONATIK.

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Молодой преподаватель вокала Владислав Хохлан пришел на "Голос", чтобы показать своим студентам, что он может не только учить музыке в аудиториях, но и заворожить своим голосом звездных тренеров.

Вау! Вот это да выступление. Владиславу удалось развернуть два тренерских кресла. Он продолжает свой путь в команде Дорофеевой.

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Ирина Васильева с детства мечтала петь на большой сцене. Ее постоянно убеждали, что музыка - это не профессия. Девушка пришла на "Голос", чтобы доказать, что ее призвание - петь на сцене.

К сожалению, девушка не проходит дальше в проект.

Следующей на сцене "Голоса" выступит винничанка Виктория Гнатюк - мама двоих детей. Она только что вышла из декрета и мечтает зажечь на сцене "Голоса страны". Виктория споет песню Тины Кароль "У неба попросим".

Очень чувственно и нежно! Поздравляем Викторию, которая продолжает участия в проекте в команде Тины.

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Яна Загоруйко пришла на "Голос", чтобы проявить свою личность. Девушка разрушает стереотипы о понятии женственности и хочет доказать всем, что внешность - абсолютно не важна вещь. Важно быть собой.

Очень хорошее исполнение украинской песни в собственной аранжировке! Яна проходит дальше и присоединяется к команде Тины Кароль.

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Посмотрите, кто пришел перезагружаться на "Голос"! Это же Анна и Ангелина Завальские, участницы дуэта The Alibi Sisters. Девушки решили вернуться к музыкальной карьере после длительного перерыва.

Сестры решили не проходить далее в проект, а дать дорогу начинающим вокалистам.

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Ранее "Телеграф" писал, как прошел четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження".