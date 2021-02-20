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Кулинарная дуэль участников и судей: кто ушел в первой битве "черных" в шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

Кулинарная дуэль участников и судей: кто ушел в первой битве "черных" в шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"
Обновлено 23:13 Сб, 20 Февраль 2021 Телеграф Фото: instagram masterchefstb

В субботу, 20 февраля, на телеканале СТБ состоялся третий эфир 3 сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

Достойная 20-ка будет бороться за победу в одном из популярных кулинарных проектов на украинском телевидении!

 
 
 
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В первом конкурсе участники разделятся на команды, выберут капитана и су-шефа, и те выйдут из кухни на пять минут. Остальные кулинары найдут под коробками названия известных блюд с разных кухонь мира. Им нужно оставить капитанам и су-шефам по 5 подсказок, при помощи которых нужно будет приготовить три классических блюда.

Лиля Стоянова стала капитаном красной команды и выбрала себе в помощь Леонида Малюга, Радека Конечны, Виталия Нужного, Владислава Цимбалюка.

Вторым капитаном команды синих стала Стелла Клименко, ее су-шефом стал Дмитрий Кузнецов. В команду попали Лида Корниенко, Игорь Мищенко, Марина Собко.

Команду желтых возглавила Неля Бадамшина, ее су-шеф - Николай Люлько. В команду желтых вошли Виктор Шайдецкий, Руслан Яковлев, Николай Овчаренко.

Четвертым капитаном вызвался быть Владимир Юрин, его су-шеф - Владислав Давыденко. Цвет фартуков команды зеленый. Николай Мигаль, Элеонора Баранова, Игорь Андрияш.

 
 
 
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Хименес-Браво поднял на балкон синюю и желтую команды, а зеленые и красные судьями выбирать по одному участнику на битву черных фартуков. Владимир Юрин и Радек Конечны одели черные фартуки и будут бороться за место в первой битве лузеров 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Впервые в истории шоу судьи проекта вызовут на кулинарная дуэль. За 3 минуты каждой команде нужно придумать как можно больше ресторанных блюд из определенных ингредиентов. Такое же время будет отведено и судьям. Если профи окажутся слабее, всю команду сразу ждут черные фартуки. Если судьи спасуют первыми, то команда должна приготовить все блюда, которые она придумала.

В команду Стеллы вошли Марина Собко, Виктор Шайдецкий, Леонид Малюга и Владимир Юрин - цвет команды красный. Девушка выбрала капитаном синих Виталия Нужного, в команду вошли: Николай Люлько, Лиля Стоянова, Владислав Давыденко, Игорь Мищенко. Команду желтых возглавила Элеонора Баранова, девушка выбрала в команду Николая Мигаль, Лидию Корниенко, Влада Цимбалюка и Радека Конечны. Четвертую команду зеленых возглавил шоколатье Игорь Андрияш, их состав вошли Дмитрий Кузнецов, Руслан Яковлев, Николай Овчаренко и Неля Бадамшина.

 
 
 
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По вердикту судей 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" победу во втором испытании получила команда желтых, а синие, красные и зеленые - поражение.

 
 
 
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Голосованием три команды выбирали претендентов на черный фартук. Синие проголосовали за Леонида Малюга, зеленая команда - Игоря Андрияша, а красные - Виталия Нужного.

Настало время первого голосования и первой битвы черных. Это состязание поставило в тупик многих опытных поваров, ведь в этом конкурсе нужно повторить культовые фабричные сладости (но только без всяких стабилизаторов и искусственных добавок), внешний вид и вкус которых нужно в точности повторить. Чтобы облегчить задание для "черных", судьи разрешат позвать с балкона по одному помощнику.

Игорь Андрияш готовить батончик Милкивей, Владимир - конфету "Вечерний Киев", Леонид - Орео, Радек - нутеллу, Виталик - коровку.

Первым участником, покинувшим 20-ку лучших поваром, стал Владимир Юрин.

Чтобы посмотреть онлайн 3 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

27 февраля в 19:00 смотрите четвертый выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел второй выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Мастер-шеф, Мастер Шеф. Профессионалы.
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