Двадцатка лучших кулинаров: как прошел второй выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

13 февраля на телеканале СТБ состоялся 2 эфир 3 сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". Во втором выпуске участников ждет сложная битва за место в 20 лучших. Уйти придется сразу 10 конкурсантам.

Напомним, что во время кастинга повара вместе с белым фартуком получали цветную повязку - красную, синюю, зеленую или желтую, что означает определенное качество, которого по мнению судей не хватает участнику.

Чтобы определить 20-ку лучших, судьи приготовили три испытания: одни должны будут готовить изысканное ресторанное блюдо из монопродукта, вторые — замаскировать до неузнаваемости ингредиенты в амисбуше, чтобы судьи не отгадали вслепую, а третьи — попробуют разгадать и повторить авторское блюдо каждого из судей.

Профи, получившие синие повязки, получили задание работать с монопродуктами. Они разделились на четыре команды и под коробками нашли лишь один продукт, из которого нужно приготовить кулинарный моношедевр.

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По итогам первого испытания, в двадцатку прошли шесть участников - Владимир, Елеонора, Руслан, Стелла, Николай и Игорь.

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Участники, которым на кастинге достался желтый цвет, будут работать над парным конкурсом. Профессионалам нужно приготовить по 5 амисбуши и изменить вкус основных ингредиентов так, чтобы судьи их не узнали.

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По итогам второго конкурса в 20-ку лучших также проходят - Виктор, Марина, Коля, Лидия, Радек, Игорь, Дмитрий и еще один Николай. Итого уже известны 14 участников из 20.

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Тех, кому достались красные повязки на кастинге, ждет довольно тяжелый конкурс. Участников разделили на три команды, и каждая из них должна воспроизвести вкус, технику и презентацию авторских блюд от судей.

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И по итогам третьего испытания лучшими стали - Влад, Неля, еще один Владислав, Лилия, Леонид и Виталий.

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Чтобы посмотреть онлайн 2 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

20 февраля в 19:00 смотрите третий выпуск кулинарного шоу на канале СТБ.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел премьерный выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"