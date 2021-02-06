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Жесткая шефиня, бешенный кондитер и уникальный повар из Мукачева: как прошел премьерный выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

Жесткая шефиня, бешенный кондитер и уникальный повар из Мукачева: как прошел премьерный выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"
23:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 6 февраля, на канале СТБ состоялась премьера третьего сезона кулинарного шоу Мастер Шеф. Профессионалы". Кто пришел на кастинг и какие нововведения появились в новом сезоне - читайте в материале "Телеграфа".

Стоит отметить, что организаторы шоу решили немного изменить правила в 3 сезоне и добавили нововведение. Теперь, каждый кулинар вместе с белым фартуком будет получать цветную повязку - красную, синюю, зеленую или желтую. Цвет повязки будет означать качество, которого по мнению судей не хватает участнику. Также, эта повязка определит в каком конкурсе будет участвовать повар на следующем этапе отбора.

3 сезон пришли покорять опытные шефы, шефини, су-шефы, бренд-шефы, кондитеры и даже шоколатье. Неизменные судьи - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский будут выбирать из сотни претендентов 30 самых достойных, которые после будут бороться за место в двадцатке лучших.

На кастинг нового сезона кулинарного шоу пришли шеф-повар ресторана, в котором часто бывает сам Эктор Хименес-Браво, шеф-кондитер, который представлял Украину на кубке Европы, уникальный шеф-повар из Мукачева и даже преподаватель в академии шефов. Стоит отметить, что в 2021 году шоу пришло покорять большое количество шефинь.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 1 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

Ранее, "Телеграф" делился лучшими рецептами судьей и победителей кулинарного шоу "Мастер Шеф":

 Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа 

Победительница "Мастер Шеф-10" Яна Балог поделилась рецептом вкусных оладий с семгой 

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом салата из яиц и сельдерея 

Лиза Глинская поделилась рецептом домашней ягодной шарлотки

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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