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Для вечерних посиделок с семьей: быстрая ягодная шарлотка по рецепту Лизы Глинской (видео)

Для вечерних посиделок с семьей: быстрая ягодная шарлотка по рецепту Лизы Глинской (видео)
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф

Известный кондитер Лиза Глинская, которая рассказала о рецепте вкусного печенья с апельсином, в очередной раз порадовала своих подписчиков новым рецептом десерта, который идеально подойдет к чаю во время домашних посиделок в кругу семьи и друзей.

Новым познавательным видеоуроком победительница "Мастер Шеф" поделилась на своем YouTube-канале.

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"Думаете, зима - не время для ягодного пирога? Очень даже время. Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами - вкусную и по-домашнему уютную", - предложила Лиза Глинская своим подписчикам.

Ягодная шарлотка

Ягодная начинка:

  • 100 г вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной)
  • 50 г черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной)
  • 100 г клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной)
  • 30 г сахара (1,5 ст. л.)
  • 10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой)

Приготовьте ягодную начинку.

1. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте.

2. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте.

Бисквит (на форму диаметром 26 см):

  • 100 г желтка (5 шт.)
  • 50 г сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку)
  • 150 г белка (5 шт.)
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой, к белку)
  • 130 г муки (5 ст. л. с горкой)

Приготовьте бисквит.

1. Включите духовку на 170°С.

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2. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.

3. Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.

4. Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.

5. Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом.

6. Выпекайте пирог около 40 минут.

7. Дайте шарлотке остыть, снимите форму и задекорируйте сахарной пудрой.

Ранее Лиза Глинская объясняла, чем можно заменить яйца и сахар в выпечке и десертах.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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