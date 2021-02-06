Для вечерних посиделок с семьей: быстрая ягодная шарлотка по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, которая рассказала о рецепте вкусного печенья с апельсином, в очередной раз порадовала своих подписчиков новым рецептом десерта, который идеально подойдет к чаю во время домашних посиделок в кругу семьи и друзей.

Новым познавательным видеоуроком победительница "Мастер Шеф" поделилась на своем YouTube-канале.

"Думаете, зима - не время для ягодного пирога? Очень даже время. Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами - вкусную и по-домашнему уютную", - предложила Лиза Глинская своим подписчикам.

Ягодная шарлотка

Ягодная начинка:

100 г вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной)

50 г черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной)

100 г клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной)

30 г сахара (1,5 ст. л.)

10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой)

Приготовьте ягодную начинку.

1. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте.

2. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте.

Бисквит (на форму диаметром 26 см):

100 г желтка (5 шт.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку)

150 г белка (5 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой, к белку)

130 г муки (5 ст. л. с горкой)

Приготовьте бисквит.

1. Включите духовку на 170°С.

2. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.

3. Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.

4. Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.

5. Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом.

6. Выпекайте пирог около 40 минут.

7. Дайте шарлотке остыть, снимите форму и задекорируйте сахарной пудрой.

Ранее Лиза Глинская объясняла, чем можно заменить яйца и сахар в выпечке и десертах.