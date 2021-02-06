Для вечерних посиделок с семьей: быстрая ягодная шарлотка по рецепту Лизы Глинской (видео)

Известный кондитер Лиза Глинская, которая рассказала о рецепте вкусного печенья с апельсином, в очередной раз порадовала своих подписчиков новым рецептом десерта, который идеально подойдет к чаю во время домашних посиделок в кругу семьи и друзей.
Новым познавательным видеоуроком победительница "Мастер Шеф" поделилась на своем YouTube-канале.
"Думаете, зима - не время для ягодного пирога? Очень даже время. Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами - вкусную и по-домашнему уютную", - предложила Лиза Глинская своим подписчикам.
Ягодная начинка:
Приготовьте ягодную начинку.
1. Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте.
2. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивайте.
Бисквит (на форму диаметром 26 см):
Приготовьте бисквит.
1. Включите духовку на 170°С.
2. Взбейте отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.
3. Соедините взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.
4. Выстелите дно формы пергаментом, борта смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте мукой.
5. Выложите на дно формы тонкий слой теста, сверху выложите ягодную начинку, закройте начинку сверху тестом.
6. Выпекайте пирог около 40 минут.
7. Дайте шарлотке остыть, снимите форму и задекорируйте сахарной пудрой.
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