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Всего два ингредиента: победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом салата из яиц и сельдерея

Всего два ингредиента: победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом салата из яиц и сельдерея
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: klopotenko.com

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Фейсбуке и на официальном сайте рецептом диетического салата из всего двух ингредиентах - из яиц и сельдерея.

"Главное условие - обязательно приготовьте домашний майонез, а не используйте магазинный соус, иначе салат будет не таким уж диетическим" - пишет кулинар.

Приготовить домашний майонез довольно просто. Существует несколько простых способов. Можно отделить желтки и сделать майонез только на их основе, а можно приготовить домашний майонез с целого яйца. Можно готовить только с подсолнечным маслом, а можно добавить немного оливкового. Здесь уже выбор за вами.

Ингредиенты:

Для салата:

  • 2-3 яйца
  • 2-3 стебли сельдерея
  • 2 ст. л. майонеза домашнего
  • по вкусу соль и перец

Для домашнего майонеза:

  • 2 желтка
  • 125-150 мл подсолнечного масла
  • 10 г горчицы
  • 1 ст. л. сок лимона
  • 1 щепотка соли

Приготовление:

Для домашнего майонеза взбейте 2 желтка с 10 г горчицы, затем добавьте 1 ст. л. сока лимона и щепотку соли, взбейте еще раз к объединению. Влейте 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать. Классический рецепт майонеза я расписал более подробно в разделе соусов.

Стебли сельдерея (2-3 шт.) Помойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинками.

Хорошо вымойте с помощью щеточки 2-3 яйца и отварите в подсоленной воде круто - в течение 8-10 минут после закипания. Нарежьте яйца дольками или крупными кубиками.

Смешайте стебель сельдерея с яйцом и заправьте салат домашним майонезом, доведя до вкуса солью и свежемолотым перцем.

Также, предлагаем Вам ознакомится с другими рецептами Евгения Клопотенка:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Салат, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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