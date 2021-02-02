Всего два ингредиента: победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом салата из яиц и сельдерея

Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Фейсбуке и на официальном сайте рецептом диетического салата из всего двух ингредиентах - из яиц и сельдерея.

"Главное условие - обязательно приготовьте домашний майонез, а не используйте магазинный соус, иначе салат будет не таким уж диетическим" - пишет кулинар.

Приготовить домашний майонез довольно просто. Существует несколько простых способов. Можно отделить желтки и сделать майонез только на их основе, а можно приготовить домашний майонез с целого яйца. Можно готовить только с подсолнечным маслом, а можно добавить немного оливкового. Здесь уже выбор за вами.

Ингредиенты:

Для салата:

2-3 яйца

2-3 стебли сельдерея

2 ст. л. майонеза домашнего

по вкусу соль и перец

Для домашнего майонеза:

2 желтка

125-150 мл подсолнечного масла

10 г горчицы

1 ст. л. сок лимона

1 щепотка соли

Приготовление:

Для домашнего майонеза взбейте 2 желтка с 10 г горчицы, затем добавьте 1 ст. л. сока лимона и щепотку соли, взбейте еще раз к объединению. Влейте 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать. Классический рецепт майонеза я расписал более подробно в разделе соусов.

Стебли сельдерея (2-3 шт.) Помойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинками.

Хорошо вымойте с помощью щеточки 2-3 яйца и отварите в подсоленной воде круто - в течение 8-10 минут после закипания. Нарежьте яйца дольками или крупными кубиками.

Смешайте стебель сельдерея с яйцом и заправьте салат домашним майонезом, доведя до вкуса солью и свежемолотым перцем.

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