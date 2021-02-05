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Победительница "Мастер Шеф-10" поделилась рецептом вкусных оладий с семгой (фото)

Победительница "Мастер Шеф-10" поделилась рецептом вкусных оладий с семгой (фото)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Яны Балог

Яна Балог стала победительницей десятого сезона проекта "Мастер Шеф" в 2020 году. За победу в шоу кулинар-аматор получила денежный приз в размере 300 тысяч гривен, а также возможность обучения в известной кулинарной академии в Париже. Сейчас Яна живет и работает в Киеве.

Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграме и с удовольствием делится рецептами вкусных блюд, которые, как правило, легки в приготовлении и понятны украинским хозяюшкам. Вот недавно Яна рассказала, как приготовить соленые оладьи с гороховым соусом и слабосоленой семгой, которые отлично подойдут на завтрак!

Ингредиенты для оладий:

  • 150 г кефира
  • 1 яйцо
  • 5 г соды
  • щепотка соли
  • 100 г муки
  • 2 ст.л. растительного масла

"Тесто должно быть гуще чем для блинов, но не слишком густое", - подчеркивает Яна.

Ингредиенты для горовохово соуса:

  • 100-150 г мороженого зеленого гороха
  • 1 луковица
  • тимьян
  • 50 г сливочного масла
  • 2-3 ст.л. растительного масла
  • 150-170 мл сливок 20%
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Соедините все компоненты для теста, помешивайте венчиком, чтобы не образовались комочки.

2. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

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3. Пробланшируем горох в горячей воде (до 3 минут).

4. Обжариваем лук на сливочном масле с растением маслом и тимьяном.

5. Туда же высыпаем горох и добавляем соль, перец по вкусу.

6. Нагреваем сливки и добавляем к гороху.

7. Перебиваем все на блендере.

"Регулируем консистенцию соуса сливками, если для вас он густой, добавьте еще сливок", - добавила кулинар. "Формируем блюдо, украшаем салатом, орехами, кнели из сметаны и паприкой".

 
 
 
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A post shared by Яна Балог (@yana_baloh)

Вкусные рецепты от победителей и судей кулинарного проекта "Мастер Шеф":

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Мастер Шеф 10, Яна Балог.
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