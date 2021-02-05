Победительница "Мастер Шеф-10" поделилась рецептом вкусных оладий с семгой (фото)

Яна Балог стала победительницей десятого сезона проекта "Мастер Шеф" в 2020 году. За победу в шоу кулинар-аматор получила денежный приз в размере 300 тысяч гривен, а также возможность обучения в известной кулинарной академии в Париже. Сейчас Яна живет и работает в Киеве.
Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграме и с удовольствием делится рецептами вкусных блюд, которые, как правило, легки в приготовлении и понятны украинским хозяюшкам. Вот недавно Яна рассказала, как приготовить соленые оладьи с гороховым соусом и слабосоленой семгой, которые отлично подойдут на завтрак!
Ингредиенты для оладий:
"Тесто должно быть гуще чем для блинов, но не слишком густое", - подчеркивает Яна.
Ингредиенты для горовохово соуса:
Способ приготовления:
1. Соедините все компоненты для теста, помешивайте венчиком, чтобы не образовались комочки.
2. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
3. Пробланшируем горох в горячей воде (до 3 минут).
4. Обжариваем лук на сливочном масле с растением маслом и тимьяном.
5. Туда же высыпаем горох и добавляем соль, перец по вкусу.
6. Нагреваем сливки и добавляем к гороху.
7. Перебиваем все на блендере.
"Регулируем консистенцию соуса сливками, если для вас он густой, добавьте еще сливок", - добавила кулинар. "Формируем блюдо, украшаем салатом, орехами, кнели из сметаны и паприкой".
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