Победительница "Мастер Шеф-10" поделилась рецептом вкусных оладий с семгой (фото)

Яна Балог стала победительницей десятого сезона проекта "Мастер Шеф" в 2020 году. За победу в шоу кулинар-аматор получила денежный приз в размере 300 тысяч гривен, а также возможность обучения в известной кулинарной академии в Париже. Сейчас Яна живет и работает в Киеве.

Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграме и с удовольствием делится рецептами вкусных блюд, которые, как правило, легки в приготовлении и понятны украинским хозяюшкам. Вот недавно Яна рассказала, как приготовить соленые оладьи с гороховым соусом и слабосоленой семгой, которые отлично подойдут на завтрак!

Ингредиенты для оладий:

150 г кефира

1 яйцо

5 г соды

щепотка соли

100 г муки

2 ст.л. растительного масла

"Тесто должно быть гуще чем для блинов, но не слишком густое", - подчеркивает Яна.

Ингредиенты для горовохово соуса:

100-150 г мороженого зеленого гороха

1 луковица

тимьян

50 г сливочного масла

2-3 ст.л. растительного масла

150-170 мл сливок 20%

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Соедините все компоненты для теста, помешивайте венчиком, чтобы не образовались комочки.

2. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

3. Пробланшируем горох в горячей воде (до 3 минут).

4. Обжариваем лук на сливочном масле с растением маслом и тимьяном.

5. Туда же высыпаем горох и добавляем соль, перец по вкусу.

6. Нагреваем сливки и добавляем к гороху.

7. Перебиваем все на блендере.

"Регулируем консистенцию соуса сливками, если для вас он густой, добавьте еще сливок", - добавила кулинар. "Формируем блюдо, украшаем салатом, орехами, кнели из сметаны и паприкой".

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