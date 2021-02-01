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Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа

Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский опубликовал на своей странице в Инстаграм новый рецепт. На этот раз кулинар предложил своим подписчикам приготовить луковый суп по своему любимому французскому рецепту.

"Ох он будет уместен, если вчера немного выпили много. И вообще мне нравится его абсолютно необычный, но такой привлекательный аромат и вкус" - пишет Ярославский.

Ингредиенты:

На 3 большие супницы:

  • 500г очищенного лука

  • 60г сливочного масла

  • 20г оливкового масла

  • 10г сахара

  • 750г насыщенного бульона

  • 75г белое сухое вино (можно даже херес)

  • 1 ст. ложка коньяка

  • Черный и душистый перец

  • мускатный орех

  • Свежий или сухой тимьян

  • хлеб

  • 100г сыра грюйер

Приготовление:

В этом супе есть 2 очень важные вещи: бульон и лук. Ярославский сделал бульйон из куриных костей и крыльев, а традиционно используется говяжий, наваристый.

Лук нарезать соломкой. Разогреть сковороду на среднем огне и пожарить лук, постоянно помешивая. Жарю примерно 35-45 минут. Через 20 минут после начала, немного уменьшать огонь, подсолив лук и продолжая помешивать.

Когда лук очень хорошо поджарился и протушился нужно добавить щепотку сахара, молотого перца, тимьяна и влить коньяк, и через минуту белое вино. Дать вину испариться и добавить бульон.

В супницу налить суп, положить немного хлеба, посыпать слегка сыром. После долить суп почти доверху, снова положить хлеб и все засыпать сыром и отправить в духовку и запечь до румяной корочки.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

 

Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом пончиков.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Владимир Ярославский, Мастер-шеф.
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