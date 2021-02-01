Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский опубликовал на своей странице в Инстаграм новый рецепт. На этот раз кулинар предложил своим подписчикам приготовить луковый суп по своему любимому французскому рецепту.

"Ох он будет уместен, если вчера немного выпили много. И вообще мне нравится его абсолютно необычный, но такой привлекательный аромат и вкус" - пишет Ярославский.

Ингредиенты:

На 3 большие супницы:

500г очищенного лука

60г сливочного масла

20г оливкового масла

10г сахара

750г насыщенного бульона

75г белое сухое вино (можно даже херес)

1 ст. ложка коньяка

Черный и душистый перец

мускатный орех

Свежий или сухой тимьян

хлеб

100г сыра грюйер

Приготовление:

В этом супе есть 2 очень важные вещи: бульон и лук. Ярославский сделал бульйон из куриных костей и крыльев, а традиционно используется говяжий, наваристый.

Лук нарезать соломкой. Разогреть сковороду на среднем огне и пожарить лук, постоянно помешивая. Жарю примерно 35-45 минут. Через 20 минут после начала, немного уменьшать огонь, подсолив лук и продолжая помешивать.

Когда лук очень хорошо поджарился и протушился нужно добавить щепотку сахара, молотого перца, тимьяна и влить коньяк, и через минуту белое вино. Дать вину испариться и добавить бульон.

В супницу налить суп, положить немного хлеба, посыпать слегка сыром. После долить суп почти доверху, снова положить хлеб и все засыпать сыром и отправить в духовку и запечь до румяной корочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом пончиков.