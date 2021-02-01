Необычный, но привлекательный аромат и вкус: судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового супа

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский опубликовал на своей странице в Инстаграм новый рецепт. На этот раз кулинар предложил своим подписчикам приготовить луковый суп по своему любимому французскому рецепту.
"Ох он будет уместен, если вчера немного выпили много. И вообще мне нравится его абсолютно необычный, но такой привлекательный аромат и вкус" - пишет Ярославский.
Ингредиенты:
На 3 большие супницы:
500г очищенного лука
60г сливочного масла
20г оливкового масла
10г сахара
750г насыщенного бульона
75г белое сухое вино (можно даже херес)
1 ст. ложка коньяка
Черный и душистый перец
мускатный орех
Свежий или сухой тимьян
хлеб
100г сыра грюйер
Приготовление:
В этом супе есть 2 очень важные вещи: бульон и лук. Ярославский сделал бульйон из куриных костей и крыльев, а традиционно используется говяжий, наваристый.
Лук нарезать соломкой. Разогреть сковороду на среднем огне и пожарить лук, постоянно помешивая. Жарю примерно 35-45 минут. Через 20 минут после начала, немного уменьшать огонь, подсолив лук и продолжая помешивать.
Когда лук очень хорошо поджарился и протушился нужно добавить щепотку сахара, молотого перца, тимьяна и влить коньяк, и через минуту белое вино. Дать вину испариться и добавить бульон.
В супницу налить суп, положить немного хлеба, посыпать слегка сыром. После долить суп почти доверху, снова положить хлеб и все засыпать сыром и отправить в духовку и запечь до румяной корочки.
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Ранее, “Телеграф” писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом пончиков.