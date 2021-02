Если любовь - это ответ, то ты дома: Daft Punk клипом Epilogue объявил о распаде (видео)

Легендарный дуэт Daft Punk, написавший множество популярных танцевальных хитов в стиле электронной музыки, распался.

Об этом дуэт объявил в восьмиминутном видео под названием "Эпилог", взятым из их фильма Electroma, который был снят в 2006 году.

В концептуальном видео двое музыкантов в своих привычных для фанатов масках роботов идут по пустыне, один из них отстает и, когда второй возвращается за ним, просит его активировать взрывное устройство на его спине. Он взрывается и на экране появляется надпись: "1993−2021". Начинает звучать песня Daft Punk Touch со словами "Hold on If love is the answer you home" (Держись, Если любовь - это ответ, то ты дома) и второй персонаж ролика в одиночестве уходит за горизонт.

Представитель группы Катрин Фразье также подтвердила новость о распаде коллектива, но не рассказала журналистам, в чем его причина.

Для справки

Daft Punk возникла в Париже в 1993 году и во многом определила стиль french touch в хаус-музыке. Ее участники не появлялись на выступлениях без своих костюмов, изображающих роботов. Хиты "One More Time" и "Harder, Better, Faster, Stronger" принесли французским электронщикам мировую известность.

