"На счастье!": Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".

""На счастье!" наше традиционное пожелание доброй судьбы и не только молодоженам, но и саундтрека и самому Кино! Я хочу всех пригласить в кинотеатры и поддержать "Скажене весілля 3". Это последняя часть свадебных приключений семьи Середюков в которой всех поженят, но как!!!! Это надо видеть!!", - написал Потап у себя на странице в Инстаграме.

В записи саундтрека приняли участие актеры, сыгравшие в фильме - это сам Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Олег Винник, Надежда Мейхер, Алексей Горбунов, а также весь актерский состав фильма и даже цыгане, которые придали этому фильму свой невероятный колорит.

Напомним, что премьера фильма в Украине запланирована на 25 февраля 2021 года.

По сюжету третьей части к свадьбе готовится младший сын семьи Середюков - Захар. Его избранницей стала девушка Рада - дочь цыганского барона. Как обычно, торжественное мероприятие не пройдет без приключений.

Ранее был представлен официальный постер к комедии "Скажене весілля 3", а также первый трейлер.