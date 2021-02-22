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"На счастье!": Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"

"На счастье!": Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"
15:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram crazywedding3_official

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".

""На счастье!" наше традиционное пожелание доброй судьбы и не только молодоженам, но и саундтрека и самому Кино! Я хочу всех пригласить в кинотеатры и поддержать "Скажене весілля 3". Это последняя часть свадебных приключений семьи Середюков в которой всех поженят, но как!!!! Это надо видеть!!", - написал Потап у себя на странице в Инстаграме.

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В записи саундтрека приняли участие актеры, сыгравшие в фильме - это сам Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Олег Винник, Надежда Мейхер, Алексей Горбунов, а также весь актерский состав фильма и даже цыгане, которые придали этому фильму свой невероятный колорит.

Напомним, что премьера фильма в Украине запланирована на 25 февраля 2021 года.

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По сюжету третьей части к свадьбе готовится младший сын семьи Середюков - Захар. Его избранницей стала девушка Рада - дочь цыганского барона. Как обычно, торжественное мероприятие не пройдет без приключений.

Ранее был представлен официальный постер к комедии "Скажене весілля 3", а также первый трейлер.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,557

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Фильмы, Песни, Потап, Скажене весілля, Скажене весілля 3.
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