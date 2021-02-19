По мотивам популярной игры: Земфира выпустила клип на песню из нового альбома (видео)

Популярная игра Homescapes продолжает покорять пользователей по всему миру. К числу поклонников игры присоединилась и популярная российская певица Земфира.

Ну а как еще объяснить тот факт, что главным героем ее нового клипа стал Остин - дворецкий из игры Homescapes. Однако по сравнению с яркой игрой, клип у певицы вышел мрачным. В ролике дворецкий спасается из разрушающегося особняка.

Премьера клипа состоялась 18 февраля на ютуб-канале певицы.

Видео было снято в сотрудничестве с компанией Playrix, которая занимается созданием мобильных игр. Стоит отметить, что в описании под видео указана ссылка, по которой можно скачать игру.

В комментариях фанаты восторгаются новой работой своей любимицы, о чем говорит множество положительных отзывов.

Ранее, "Телеграф" писал, что 1 февраля Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип на песню "Злой человек", главной героиней которого стала Рената Литвинова.