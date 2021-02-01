Земфира после семилетнего перерыва выпустила новый клип (видео)

44-летняя российская рок-исполнительница Земфира (наст. имя Земфира Талгатовна Рамазанова - ред.), которая в 2020 году переболела коронавирусом, презентовала первый за семь лет клип на песню "Злой человек", которая стала саундтреком к предстоящему фильму актрисы Ренаты Литвиновой под названием "Северный ветер". К слову, 54-летняяя актриса является очень близкой подругой Земфире. Поклонники даже приписывают звездам романтические отношения.

В понедельник, 1 февраля, клип появился на официальном YouTube-канале певицы.

"Злой человек". Премьера! Саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". В кинотеатрах с 6 февраля!", написала в Инстаграме Земфира.

Что интересно, комментарии к ролику были отключены.

Добавим, что свой последний альбом "Жить в твоей голове" Земфира выпустила больше семи лет назад. Поэтому не исключено, что новая пластинка рок-певицы выйдет уже в ближайшие дни.

2 апреля прошлого года Земфира была внесена в базу "Миротворец" за манипулирование общественно значимой информацией и отсутствие соответствующей реакции на российскую агрессию в Украине.

В апреле прошлого года певица представила песню "Крым".