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В Киеве выступит британский музыкант Elderbrook: самые лучшие клипы артиста (видео)

В Киеве выступит британский музыкант Elderbrook: самые лучшие клипы артиста (видео)
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram ELDERBROOK

В Киеве, 5 декабря 2021 года, состоится первый сольный концерт британского электронного певца мирового уровня Elderbrook.

Об этом сообщается на сайте Concert.ua: "Elderbrook в Киеве! 5 декабря 2021 электронный певец мирового уровня Elderbrook выступит на локации Bel etage в Киеве".

Отмечается, что британец представит свой альбом Why Do We Shake In The Cold?.

Александр Коц, наиболее известный как Elderbrook, является музыкантом, автором песен и продюсером.

 
 
 
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Его музыкальная карьера началась в 2015 году, когда он выпустил свой первый мини-альбом с бесспорным хитом How Many Times.

На сегодняшний день самой известной песней Elderbrook является совместный с дуэтом CamelPhat трек под названием Cola (2017). Песня заняла первое место в чарте Dance Club Songs в США и в Indie Chart в Великобритании. Она также была номинирована в номинации как "Лучшая танцевальная песня" на церемонии вручения премии Грэмми в 2018 году.

После четырех мини-альбомов музыкант в 2020 году наконец выпустил первый полноформатный студийный альбом Why Do We Shake In The Cold?

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 января не стало легендарного музыканта, основатель британской группы The Animals - Хилтона Валентайна.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

Все по теме:

Киев, Песни, Концерты, Клипы, Elderbrook.
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