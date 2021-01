В Киеве выступит британский музыкант Elderbrook: самые лучшие клипы артиста (видео)

В Киеве, 5 декабря 2021 года, состоится первый сольный концерт британского электронного певца мирового уровня Elderbrook.

Об этом сообщается на сайте Concert.ua: "Elderbrook в Киеве! 5 декабря 2021 электронный певец мирового уровня Elderbrook выступит на локации Bel etage в Киеве".

Отмечается, что британец представит свой альбом Why Do We Shake In The Cold?.

Александр Коц, наиболее известный как Elderbrook, является музыкантом, автором песен и продюсером.

Его музыкальная карьера началась в 2015 году, когда он выпустил свой первый мини-альбом с бесспорным хитом How Many Times.

На сегодняшний день самой известной песней Elderbrook является совместный с дуэтом CamelPhat трек под названием Cola (2017). Песня заняла первое место в чарте Dance Club Songs в США и в Indie Chart в Великобритании. Она также была номинирована в номинации как "Лучшая танцевальная песня" на церемонии вручения премии Грэмми в 2018 году.

После четырех мини-альбомов музыкант в 2020 году наконец выпустил первый полноформатный студийный альбом Why Do We Shake In The Cold?

