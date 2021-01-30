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Умер основатель знаменитой британской группы The Animals: чем он прославился

Умер основатель знаменитой британской группы The Animals: чем он прославился
13:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

29 января ушел из жизни легендарный музыкант, гитарист и один из основателей известной группы The Animals Хилтон Валентайн. Мужчине было 77 лет.

Печальной новостью о смерти музыканта сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records на странице в Твиттере.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Валентайна в связи с его кончиной" - говорится в сообщении.

Также, компания отметила, что Хилтон был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Причина смерти гитариста не известна. Также пока не названы место и время похорон.

Хилтон Валентайн — британский музыкант, известный в первую очередь как гитарист оригинального состава группы The Animals. Родился 21 мая 1943 в Норт-Шилдсе, Англия. Увлекался музыкой еще с детства. В 13 уже играл на гитаре, а в 16 создал свою первую группу The Heppers.

В 1963-м году Валентайн с коллегами начал создание группы The Animals, которая в будущем стала одной из самым популярных. С его участием группа выпустила три альбома, а хит “The House of the Rising Sun” внесли в список лучших песен всех времен журнала Rolling Stone.

Хилтон Валентайн создал один из самых знаковых гитарных рифов в истории рок-музыки и попал в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году вместе с именами других участников группы.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончалась известная одесская актриса Ирина Токарчук.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Смерть, The Animals, Хилтон Валентайн.
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