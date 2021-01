Умер основатель знаменитой британской группы The Animals: чем он прославился

29 января ушел из жизни легендарный музыкант, гитарист и один из основателей известной группы The Animals Хилтон Валентайн. Мужчине было 77 лет.

Печальной новостью о смерти музыканта сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records на странице в Твиттере.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Валентайна в связи с его кончиной" - говорится в сообщении.

Также, компания отметила, что Хилтон был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

