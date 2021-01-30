Умер основатель знаменитой британской группы The Animals: чем он прославился

29 января ушел из жизни легендарный музыкант, гитарист и один из основателей известной группы The Animals Хилтон Валентайн. Мужчине было 77 лет.

Печальной новостью о смерти музыканта сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records на странице в Твиттере.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Валентайна в связи с его кончиной" - говорится в сообщении.

Также, компания отметила, что Хилтон был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77. A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS — ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021

Причина смерти гитариста не известна. Также пока не названы место и время похорон.

Хилтон Валентайн — британский музыкант, известный в первую очередь как гитарист оригинального состава группы The Animals. Родился 21 мая 1943 в Норт-Шилдсе, Англия. Увлекался музыкой еще с детства. В 13 уже играл на гитаре, а в 16 создал свою первую группу The Heppers.

В 1963-м году Валентайн с коллегами начал создание группы The Animals, которая в будущем стала одной из самым популярных. С его участием группа выпустила три альбома, а хит “The House of the Rising Sun” внесли в список лучших песен всех времен журнала Rolling Stone.

Хилтон Валентайн создал один из самых знаковых гитарных рифов в истории рок-музыки и попал в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году вместе с именами других участников группы.

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