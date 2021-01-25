Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали

В возрасте 61 года умерла известная одесская актриса Ирина Токарчук.

Как сообщает Телеграм-канал Новости Одесса, актриса долгое время боролась с болезнью.

Информацию о смерти подтвердил ее близкий друг, киновед Евгений Женин.

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", - написал он.

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Карьеру начинала в драматическом театре города Орехово-Зуево, после чего стала актрисой в Одесском русском драмтеатре.

В кино дебютировала с фильма "Зеленый фургон", затем снималась в таких картинах, как "12 стульев", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и других.

Популярность Токарчук принесла роль тети Симы в шоу "Джентельмен-шоу". Помимо того, она участвовала в работах проекта "Маски-шоу".

Напомним, 20 января в возрасте 48 лет умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.