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Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали

Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В возрасте 61 года умерла известная одесская актриса Ирина Токарчук. 

Как сообщает Телеграм-канал Новости Одесса, актриса долгое время боролась с болезнью. 

Информацию о смерти подтвердил ее близкий друг, киновед Евгений Женин.

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", - написал он. 

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года в Одессе. Карьеру начинала в драматическом театре города Орехово-Зуево, после чего стала актрисой в Одесском русском драмтеатре. 

В кино дебютировала с фильма "Зеленый фургон", затем снималась в таких картинах, как "12 стульев", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и других.

Популярность Токарчук принесла роль тети Симы в шоу "Джентельмен-шоу". Помимо того, она участвовала в работах проекта "Маски-шоу". 

Напомним, 20 января в возрасте 48 лет умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.

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Одесса, Актриса, Смерть, Ирина Токарчук.
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