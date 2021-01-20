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Ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Ермаков: его наряды носили Лобода и Маша Ефросинина

Ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Ермаков: его наряды носили Лобода и Маша Ефросинина
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram Сергея Ермакова

В среду, 20 января, не стало известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Мужчине было 48 лет.

О смерти звездного модельера сообщила его близкая подруга, телеведущая Светлана Вольнова.

"умер наш прекрасный, наш удивительный ,наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков , друг мой любимый. 20 января солнечным утром, простите больше писать не могу слишком больно...", - написала звезда в Facebook.

Также печальной новостью поделилась певица и художница Анжелика Рудницкая: "Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствителен. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память, Сергею... Покойся с Богом...".

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Сергей Ермаков был единственным в мире незрячим дизайнером одежды. В 11 лет у будущего кутюрье диагностировали сахарный диабет, после чего у Сергея начало стремительно падать зрение. Проблемы со здоровьем не мешали ему создавать коллекции одежды.

Украинский дизайнер считался одним из самых дорогих в стране. Он шил одежду из дорогих и качественных материалов. Творчество кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан.

Одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер, Машу Ефросинину и еще много известных украинских селебрити.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мировых знаменитостей умер в 2020 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Смерти, Альманах 2021, Сергей Ермаков.
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