Умер сценарист «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

В понедельник, 18 января, на 66 году жизни умер американский сценарист и продюсер комедийных сериалов "Симпсоны" и "Два с половиной человека" - Дэвид Ричардсон.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Ричардсон только недавно завершил предстоящий пятый и последний сезон мультсериала Netflix - F Is for Family ("С значит Семья"), в котором он работал исполнительным продюсером.

Мужчина, который поборол рак, начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Участвовал в создании таких шоу, как "Гранд" и "Пустое гнездо", а позже присоединился к команде мультсериала "Симпсоны".

Ричардсон написал сценарий для трех сезонов сериала "Два с половиной человека", а также спродюсировал такие проекты, как "Малкольм в центре внимания", "8 простых правил", "Феном", "Эд" и "А что насчет Джоан?".

Афиши: "Два с половиной человека", "Малкольм в центре внимания", "8 простых правил"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в тюрьме скончался музыкальный продюсер и убийца Фил Спектор.