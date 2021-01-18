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Фил Спектор, легендарный продюсер и убийца, умер в возрасте 81 года

Фил Спектор, легендарный продюсер и убийца, умер в возрасте 81 года
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 16 января, через несколько недель после заражения коронавирусом в тюрьме Калифорнии скончался легендарный продюсер и осужденный убийца Фил Спектор. Мужчине был 81 год.

Об этом сообщает Patch.

Фил Спектор известен в мире музыки, как изобретатель технологии "стена звука" - ряда техник звукозаписи и аранжировки музыки. Он сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Он продюсировал такие хиты начала 1960-х, как You've Lost that Lovin 'Feelin', Unchained Melody,  Da Doo Ron Ron, Then He Kissed Me, Be My Baby, последний альбом The Beatles - Let It Be, и дебютный сольный альбом Джорджа Харрисона All Things Must Pass.

Фил Спектор в суде

Мужчина отбывал наказание в виде пожизненного заключения за убийство второй степени.

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Спектор, печально известный жестоким обращением с женщинами, был осужден за убийство актрисы Ланы Кларксон в 2003 году в его собственном доме в Альгамбре. В ходе двух судебных процессов он утверждал в своей невиновности, заявив, что Кларксон скончалась в результате самоубийства.

Лана Кларксон

Сам Спектор умер в больнице в субботу вечером "по естественным причинам", сообщили в воскресенье чиновники тюрьмы.

Ранее сообщалось, что звезда "Полицейской академии" ушла из жизни в возрасте 73 лет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Смерти, Фил Спектор, Альманах 2021.
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