Фил Спектор, легендарный продюсер и убийца, умер в возрасте 81 года

В субботу, 16 января, через несколько недель после заражения коронавирусом в тюрьме Калифорнии скончался легендарный продюсер и осужденный убийца Фил Спектор. Мужчине был 81 год.

Об этом сообщает Patch.

Фил Спектор известен в мире музыки, как изобретатель технологии "стена звука" - ряда техник звукозаписи и аранжировки музыки. Он сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Он продюсировал такие хиты начала 1960-х, как You've Lost that Lovin 'Feelin', Unchained Melody, Da Doo Ron Ron, Then He Kissed Me, Be My Baby, последний альбом The Beatles - Let It Be, и дебютный сольный альбом Джорджа Харрисона All Things Must Pass.

Мужчина отбывал наказание в виде пожизненного заключения за убийство второй степени.

Спектор, печально известный жестоким обращением с женщинами, был осужден за убийство актрисы Ланы Кларксон в 2003 году в его собственном доме в Альгамбре. В ходе двух судебных процессов он утверждал в своей невиновности, заявив, что Кларксон скончалась в результате самоубийства.

Лана Кларксон

Сам Спектор умер в больнице в субботу вечером "по естественным причинам", сообщили в воскресенье чиновники тюрьмы.

