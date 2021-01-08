Умерла звезда "Полицейской академии"

Американская актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная украинцам по роли курсантки Лаверн Хукс из кинокомедии "Полицейская академия", ушла из жизни в четверг, 7 января, в возрасте 73 лет в своем доме в Лос -Анджелесе.

Об этом сообщает издание The Variety.

Отмечается, что актриса недавно заболела, но точная причина ее смерти в настоящее время не установлена.

Родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Несмотря на то, что известность ей принесла роль робкого полицейского с громким голосом в 1984 году, карьера Рэмси началась намного раньше.

В 1964 году она появилась в фильме "Привет, Долли!", а в 1970-х годах зарекомендовала себя как талантливая актриса театра, кино и телевидения.

После ухода из франшизы "Полицейской академии" в 1989 году, Мэрион играла одноразовые роли в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "МакГайвер", а также озвучивала Ди Холлера в анимационном фильме "Семейка Аддамс" с 1992 по 1993 год.

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