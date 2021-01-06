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В Лондоне умер знаменитый шеф-повар

В Лондоне умер знаменитый шеф-повар
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В среду, 6 января, стало известно о смерти знаменитого британского шеф-повара и одного из основателей ресторана Le Gavroche в Лондоне - Альбера Ру. Умер 85-летний мужчина 4 января.

Информация о смерти кулинара появилась на официальном сайте ресторана.

"Он был наставником для многих людей в индустрии гостеприимства и настоящим вдохновением для начинающих поваров, включая меня", - говорит его сын Мишель Ру-младший.

 
 
 
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Отмечается, что вместе с младшим братом Мишелем Альбер Ру стоял у истоков кулинарной революции в Лондоне, начавшейся с появлением в 1967 году ресторана Le Gavroche.

 
 
 
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Брат Альбера умер в возрасте 78 лет, 11 марта 2020 года

 Сейчас рестораном Le Gavroche руководит сын Альбера - Мишель Ру-младший.

 
 
 
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8 октября 2020 года Альбер Ру отпраздновал юбилей - 85-летие.

 
 
 
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Напомним, ранее стало известно о смерти российского актера Владимира Коренева, сыгравшего главную роль в фильме "Человек-амфибия".

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Все по теме:

Альманах 2021, Альбер Ру, Le Gavroche.

Автор:

Телеграф
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