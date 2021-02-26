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"Maruv покусала?" Лидер "Вопли Видоплясова" удивил англоязычной версией песни "Два кольори" (видео)

"Maruv покусала?" Лидер "Вопли Видоплясова" удивил англоязычной версией песни "Два кольори" (видео)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Вокалист украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который в январе этого года выпустил клип на песню "Лазня", представил англоязычную версию песни "Два кольори", слова которой принадлежат украинскому поэту Дмитрию Павлычко. Написана песня в 1964 году.

"Червоне - то любов, а чорне - то журба" - легендарные строки, которые зазвучали на английском Red color is for love and black one is for sorrow, приобрели мирового масштаба и получили неожиданную визуализацию", - говорится на YouTube-канале артиста.

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Автором клипа выступила режиссер Елена Винярская.

В сообщении к видео говорится, что певец развивает оригинальную версию песни и наглядно демонстрирует, что женщина - бесконечное источник вдохновения и процветания, но пользователи хостинга немного не поняли идею клипа, в котором снялись полуобнаженные девицы.

Ранее Олег Скрипка представил рок-версию украинской колядки "Добрий вечір".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Олег Скрипка, Клипы, Вопли Видоплясова, Two Colors.
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