"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры

25 февраля 44-летняя российская певица Земфира выпустила свою первую полноформатную работу за восемь лет - студийный альбом "Бордерлайн", который насчитывает 12 треков. Песни из альбома можно послушать на ютуб-канале певицы, а также на всех музыкальных платформах.

Так, как под видео с песнями комментарии закрыты, то узнать мнение слушателей нельзя. Однако на странице Земфиры в Инстаграме, комментарии открыты, и под постом с "объявлением" об альбоме можно увидеть, что фанаты в восторге.

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Также, свой отзыв о новой работе Земфиры решил оставить и российский музыкальный критик Михаил Козырев у себя на страничке в Фейсбуке.

Zemfira - "Borderline" - 2021. #Премьера

Я слушал альбом, возвращаясь ночью домой по улице Пятницкая.

Мы с Анна Форштретер не могли идти по тротуару, потому что он превратился в абсолютный каток. Вышли на проезжую часть. Снег, дождь, ветер в лицо и фары машин навстречу. Думаю, это было самое крутое первое прослушивание новой пластинки в моей жизни...

Это великолепная работа. Сколько лет я слышал вокруг "да ладно, перестань, какая Земфира, всё закончилось много лет назад...". Хочу передать всем этим скептикам, чтоб они утёрлись раз и навсегда. Когда выходит такой альбом, всё остальное отходит на второй план и становится малозначимым. Остаётся ощущение: как же круто, что мы - её современники...

"Голова болит от лишнего шума

Везде звонки, кто их придумал

Меня хотят вовлечь во все тяжкие

Мне нельзя

Ты поймешь потом что это было

Мою войну с уебищным миром

Мою любовь к тебе одинокую

Се ля ви

Власть моя дергается

Таблетки кончаются

Демоны молятся

Нефть качается..."

(на фото - мой "ламповый" способ оценки песен. Восклицательный знак обозначает, что эти треки обязаны взять в эфир все радиостанции ))).

Ранее, Земфира представила два музыкальных клипа - на песню "Злой человек", главную роль в котором сыграла подруга певицы Рената Литвинова, и на одну из песен из нового альбома - трек "Остин" о дворецком из игры Homescapes.