Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
Оккупанты Крыма расширили зону подачи воды по графику: что известно
Оккупанты Крыма расширили зону подачи воды по графику: что известно
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля

"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры

"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф

25 февраля 44-летняя российская певица Земфира выпустила свою первую полноформатную работу за восемь лет - студийный альбом "Бордерлайн", который насчитывает 12 треков. Песни из альбома можно послушать на ютуб-канале певицы, а также на всех музыкальных платформах.

Так, как под видео с песнями комментарии закрыты, то узнать мнение слушателей нельзя. Однако на странице Земфиры в Инстаграме, комментарии открыты, и под постом с "объявлением" об альбоме можно увидеть, что фанаты в восторге.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Также, свой отзыв о новой работе Земфиры решил оставить и российский музыкальный критик Михаил Козырев у себя на страничке в Фейсбуке.

Zemfira - "Borderline" - 2021. #Премьера

Я слушал альбом, возвращаясь ночью домой по улице Пятницкая.

Мы с Анна Форштретер не могли идти по тротуару, потому что он превратился в абсолютный каток. Вышли на проезжую часть. Снег, дождь, ветер в лицо и фары машин навстречу. Думаю, это было самое крутое первое прослушивание новой пластинки в моей жизни...

Это великолепная работа. Сколько лет я слышал вокруг "да ладно, перестань, какая Земфира, всё закончилось много лет назад...". Хочу передать всем этим скептикам, чтоб они утёрлись раз и навсегда. Когда выходит такой альбом, всё остальное отходит на второй план и становится малозначимым. Остаётся ощущение: как же круто, что мы - её современники...

"Голова болит от лишнего шума

Везде звонки, кто их придумал

Меня хотят вовлечь во все тяжкие

Мне нельзя

Ты поймешь потом что это было

Мою войну с уебищным миром

Мою любовь к тебе одинокую

Се ля ви

Власть моя дергается

Таблетки кончаются

Демоны молятся

Нефть качается..."

(на фото - мой "ламповый" способ оценки песен. Восклицательный знак обозначает, что эти треки обязаны взять в эфир все радиостанции ))).

Ранее, Земфира представила два музыкальных клипа - на песню "Злой человек", главную роль в котором сыграла подруга певицы Рената Литвинова, и на одну из песен из нового альбома - трек "Остин" о дворецком из игры Homescapes.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Музыка, Земфира, Критика, Блог, Михаил Козырев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
03 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
04 Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
05 Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимное лицемерие: почему &quot;навальновские&quot; санкции ЕС только на руку Путину
Взаимное лицемерие: почему "навальновские" санкции ЕС только на руку Путину
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат &quot;Слуги народа&quot; интересно высказался о вакцинации
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат "Слуги народа" интересно высказался о вакцинации
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
&quot;Как же круто, что мы - её современники&quot;: музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь