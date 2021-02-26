Земфира выпустила свой седьмой альбом "Borderline": где слушать его онлайн

25 февраля 44-летняя российская рок-исполнительница Земфира порадовала своих фанатов новым альбомом, который получил название "Бордерлайн". Альбом можно послушать на ютуб-канале певицы и на музыкальных стриминговых сервисах.

Стоит отметить, что это первая полноформатная работа артистки за восемь лет. С 2013 года у Земфиры был длительный перерыв.

"Бордерлайн" - седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры. Всего пластинка насчитывает 12 треков, на один из которых певица уже успела представить клип -"Остин".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Земфира (@zemfiralive)

Также стоит отметить, что комментарии к песням на ютубе закрыты.

Напомним, что в октябре 2020 года, Земфира сообщила, что заболела коронавирусом. А также она рассказала, что именно карантин в некой мере помог ей создать этот альбом - как только все началось, Земфира самоизолировалась и работала.