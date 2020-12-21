Олег Скрипка спел колядку "Добрий вечір" в рок-стиле (видео)

Украинский певец Олег Скрипка и его группа «Vоплі Vідоплясова» представили самую популярную украинскую колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю» в новой обработке. Музыканты превратили колядку в роковую композицию.

Рок-версия «Добрий вечір» - это рождественский подарок всем слушателям от ВВ.

Идея превратить рождественскую колядку в эпический роковый гимн пришла к Олегу Скрипке в 2019 году, когда он исполнял ее в Рождество в «Дворце Спорта». И в 2020 году эксперимент воплотился в песню.

Поклонники группы с восторгом приняли новую версию самой популярной колядки, отметив видео множеством позитивных комментариев.

«Драйв ВВ + коляда = найкращий саундтрек цьогорічних свят», «Сильно», «Спасибо за Вашу музыку», «Чудесно», «Очень-очень интересно» - пишут под видео.

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