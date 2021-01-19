Лучше париться в бане, чем париться по жизни: Вопли Видоплясова представили новый хит "Лазня" (видео)

19 января в честь праздника Крещения украинская группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой представили новый клип "Лазня". Премьера видео состоялась на ютуб-канале группы.

В новом видеоролике музыканты решили искупаться в проруби в крепкий мороз, ведь по поверьям, освященная на Крещение «иорданская» вода наделяется целебными чудо-дойными свойствами и вообще символизирует начало жизни.

В клипе "Лазня" рокеры показали настоящий мастер-класс празднования Крещения и оторвались по полной: парились, пели, танцевали, а на завершения еще и голышом прыгнули в прорубь.

Также, в видеоклипе "Вопли Видоплясова" можно увидеть и друзей артистов – Ивана Леньо из Kozak System и Романа Бахарева из Bahroma.

Олег Скрипка считает, что баня - это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни.

"Баня - лучший источник бодрости и энергии", - комментирует фронтмен группы и "Вопли Видоплясова".

Ранее, "Телеграф" писал, что Олег Скрипка и Вопли Видоплясова представили рок-версию колядки "Добрий вечір".