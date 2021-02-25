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У Тимы Белорусских вышел новый клип (видео)

У Тимы Белорусских вышел новый клип (видео)
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Тимы Белорусских

22-летний белорусский певец и автор песен Тима Белорусских, которого в начале этого года обвинили в хранении наркотиков, выпустил клип на новую песню "Тает Еще".

Новый ролик был опубликован на YouTube-канале молодого артиста. Клип снимался в Минске.

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Пустующие смотровые площадки и мрачные высотки непривычно смотрятся в обычной стилистике творчества Белорусских. Отметим, что это первый для артиста клип после его ухода из лейбла Kaufman Label.

Фанаты оценили новое звучание молодого исполнителя.

Напомним, о том, что Тима Белорусских был задержан 6 января в игровом клубе, где у него было обнаружено 0,4 грамма запрещенного вещества. Позже певец опроверг эту информацию.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Клипы, Тима Белорусских, Тает Еще.
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