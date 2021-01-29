В Telegram сообщили о задержании Тимы Белорусских с 2 кг наркотиков: ему якобы грозит 5 лет тюрьмы

22-летний белорусский певец Тима Белорусских попался на хранении наркотиков. Его задержали в Минске с 2 кг гашиша.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Сейчас артист находится под домашним арестом. Отмечается, что артист держал наркотики прямо у себя дома и не планировал сбыт, держал их для себя и друзей.

Стоит отметить, что Тиму задержали еще 10 января, а под домашний арест посадили 12-го. За хранение наркотических веществ ему грозит до пяти лет тюрьмы.

PR-директор Тимы Белорусских отказывается комментировать эту новость.

Напомним, настоящее имя Тимы Белорусских — Тимофей Морозов. 22-летний белорусский певец начал сольную карьеру еще в 2017 году. Он наиболее известен по песням "Мокрые кроссы" и "Незабудка".

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