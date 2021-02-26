"Развод в голове": Лилия Полкопаева рассказала, как пережила разрывы с бывшими мужьями

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая счастлива в третьем браке с американским бизнесменом Игорем Дубинским, рассказала в новом интервью о том, что привело к разводу с ее экс-мужьями - Тимофеем Нагорным и Виктором Костырко.

В программе "Экзамен" телеведущая Маша Ефросинина призналась гимнасте, что в свое время ее брак с Тимуром Хромаевым так же находился на грани развода, но они с мужем сумели спокойно обговорить накопленные обиды и сохранить семью.

"Ты же понимаешь, что разводы происходят раньше, чем подписан документ. Они происходят здесь в голове", - объясняет Подкопаева. "Если у тебя эта мысль появилась, то тебя уже в принципе ничего не остановит. При том, что в свое время, в детстве, очень думала, что вот если я выйду замуж, это будет раз и навсегда. Я этого страшно хотела, чтобы дети всегда были с отцом, но стала старше, не устраивать стали вещи, как лень, лесть, обман. И я с этим категорически была не согласна. Поэтому разводы - они начинаются у тебя в голове, если ты для себя уже все решил. Тяжелый и ужасный момент как эмоционально, как для одной, так и для другой стороны. Чувствовала ли я себя одинокой - да, чувствовала при том, что и дети, мама рядом, друзья".

Также гимнастка рассказала, какой самый большой страх возникал у нее после развода, как для матери: "Ответственность за детей. Чтобы детям, что б они не чувствовали себя ущемленными. Получается-не получается - это уже другой вопрос. Время покажет. Я знаю, что я делаю со своей стороны все, что я могу сделать, и воспитываю их как умею, стараюсь хорошо. Добрые, отзывчивые, здоровые... но, наверное, это самое главное".

Лилия Подкопаева была в разводе два раза. С первым мужем (2002-2009), бизнесменом Тимофеем Нагорным, гимнастка в 2006 году усыновила 8-месячного мальчика из Донецка - Вадима, крестной мамой которого является певица Ани Лорак. В том же году у пары родилась дочь Каролина.

За второго мужа, бизнесмена Виктора Костырко, Лилия вышла замуж в 2012 году.

12 апреля 2018 года Лилия Подкопаева объявила, что выходит замуж в третий раз - за американского бизнесмена Игоря Дубинского, в браке с которым, 19 сентября 2019 года, появилась дочь Эвелина.

View this post on Instagram A post shared by LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

View this post on Instagram A post shared by LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес после родов.