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Лилия Подкопаева рассказала, как сбросила лишний вес после беременности

Лилия Подкопаева рассказала, как сбросила лишний вес после беременности
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новорожденная дочь держит маму в тонусе, поэтому Лилия Подкопаева сумела вернуть форму за несколько месяцев.

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. Однако не прошло и нескольких месяцев, как олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике показала роскошную стройную фигуру. Как ей это удалось – звезда поделилась в одном из интервью.

В программе "Светская жизнь" Лилия Подкопаева призналась, что держала себя в форме в течение всей беременности. Поэтому до родов спортсменка набрала всего 9 килограммов.

"Спортивное прошлое дает о себе знать! К тому же я пыталась поддерживать себя в хорошей форме во время беременности. За всю беременность я набрала 9 кг, и потом было легко избавиться от них, если можно так сказать. Дочь держит нас в активном режиме, и я говорю о том, сколько мы еще будем держать ее на руках, столько они и будут в хорошей форме, подтянутыми!" – поделилась Лилия Подкопаева.

От грудного кормления спортсменка не намерена отказываться, ведь уверена, что тогда у ребенка сформируется сильный иммунитет. В то же время Лилия Подкопаева не скрывает, что воспитывать троих детей – сложно. А, учитывая, что у нынешнего мужа спортсменки есть еще двое от первого брака, то многодетной маме хватает работы дома.

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"Крутишься, как белочка в колесе! Конечно, чувствую (что является многодетной мамой, – LifeStyle 24), и это большое счастье! Это вообще чудо, когда тебе немножко за тридцать, а то и за сорок... Ты понимаешь, что больше такого не будет", – добавила она.

В конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский объявили, что станут родителями. Тогда пара посетила торжественную церемонию "Человек года", где спортсменка засветила округлый живот. В течение всей беременности Лилия Подкопаева охотно делилась с поклонниками снимками и советами, а после рождения дочери в середине сентября без колебаний показала ее лицо.

Это не первые роды Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить со звездной мамой.

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Беременность, Лишний вес, Знаменитости, Лилия Подкопаева.
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