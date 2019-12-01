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Лилия Подкопаева раскрыла имя двухмесячной дочери

Лилия Подкопаева раскрыла имя двухмесячной дочери
10:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях все же стало известно, как знаменитость назвала ребенка.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 19 сентября стала мамой. До сих пор спортсменка не давала откровенных интервью, оберегая свою дочь от излишнего внимания общественности и СМИ.

В программе "Светская жизнь" Лилия Подкопаева не обошла вопросов о материнстве. Спортсменка призналась, что 2-месячную дочь она с мужем Игорем Дубинским назвала Эвелиной.

Кроме этого, олимпийская чемпионка не скрывает: за время беременности она набрала 9 кг. Однако вернуть идеальную форму Лилии Подкопаевой удалось за очень короткий срок. Она призналась, что помогло ей в этом спортивное прошлое и уход за новорожденной дочкой. 

 
 
 
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Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том , что частое ношение ребёнка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребёнка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К.Гонсалеса «Подарок на всю жизнь» «....Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно. #moments #livemylife #colorsofmylife #girlpower #tenderness #babygirl

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочь нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме, – поделилась Лилия Подкопаева.

В Украину спортсменка и ее муж Игорь Дубинский прилетели без новорожденной дочери. Ребенка супруги оставили в США. Ухаживают за малышами и двумя детьми Лилии Подкопаевой родители. 

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Только в конце марта 2019 года Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский заявили, что станут родителями. На время беременности спортсменка не забывала о поклонниках в сети: она активно делилась в блоге очаровательными кадрами с округлым животом и ежедневными тренировками. Поэтому и избавиться от лишних килограммов украинке было довольно легко.

Роды Лилии Подкопаевой состоялись 19 сентября в одной из клиник США. После рождения дочери спортсменка опубликовала волшебное фото из госпиталя, где впервые показала малышку. Кроме маленькой Эвелины, Лилия Подкопаева воспитывает дочь от бизнесмена Тимофея Нагорного и усыновленного сына Вадима. После развода пары дети остались жить со звездной мамой.

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Дети, Знаменитость, Лилия Подкопаева, Малыши, Спортсменка.
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