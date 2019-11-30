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Украинские модницы: Наталья Могилевская повторила образ Ольги Сумской (Фото)

Украинские модницы: Наталья Могилевская повторила образ Ольги Сумской (Фото)
19:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинские знаменитости любят удивлять своих поклонников эффектными образами.

Даже выбирая платье от отечественных дизайнеров, они не застрахованы от конфузов и повторения образов. Так, Наталья Могилевская появилась на шоу в таком же наряде, который ранее примерила Ольга Сумская.

Наталья Могилевская стала приглашенной звездой утреннего телешоу. В прямом эфире артистка охотно рассказала о своем творчестве и выполнила новый хит из своего репертуара – "Покохала". Однако внимание журналистов LifeStyle 24 привлек стильный наряд Натальи Могилевской.

Перед камерами певица красовалась в миди-платье от Yuliya Magdych. Наряд серебристого цвета был украшен массивными вышитыми цветами, которые очаровали телеведущих. Кроме этого, платье эффектно подчеркивало талию Натальи Могилевской благодаря поясу. К образу поп-звезда подобрала босоножки на каблуках и лаконичные украшения. Укладка волос и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили look Натальи Могилевской.

 
 
 
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Певица решила добавить своему облику пикантности, расстегнув пуговицы на платье. Поэтому все зрители смогли увидеть стройные ноги Натальи Могилевской.

Интересно, что такое же платье есть в гардеробе другой украинской модницы – актрисы Ольги Сумской. Наряд золотого цвета она демонстрировала на церемонии вручения премий Человек года-2018.

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Платье, Знаменитости, Наталья Могилевская, Украинская певица, Ольга Сумская.
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