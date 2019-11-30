Украинские модницы: Наталья Могилевская повторила образ Ольги Сумской (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинские знаменитости любят удивлять своих поклонников эффектными образами.

Даже выбирая платье от отечественных дизайнеров, они не застрахованы от конфузов и повторения образов. Так, Наталья Могилевская появилась на шоу в таком же наряде, который ранее примерила Ольга Сумская.

Наталья Могилевская стала приглашенной звездой утреннего телешоу. В прямом эфире артистка охотно рассказала о своем творчестве и выполнила новый хит из своего репертуара – "Покохала". Однако внимание журналистов LifeStyle 24 привлек стильный наряд Натальи Могилевской.

Перед камерами певица красовалась в миди-платье от Yuliya Magdych. Наряд серебристого цвета был украшен массивными вышитыми цветами, которые очаровали телеведущих. Кроме этого, платье эффектно подчеркивало талию Натальи Могилевской благодаря поясу. К образу поп-звезда подобрала босоножки на каблуках и лаконичные украшения. Укладка волос и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили look Натальи Могилевской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 29 Ноя 2019 в 1:39 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@olgasumska) 24 Мар 2019 в 12:25 PDT

Певица решила добавить своему облику пикантности, расстегнув пуговицы на платье. Поэтому все зрители смогли увидеть стройные ноги Натальи Могилевской.

Интересно, что такое же платье есть в гардеробе другой украинской модницы – актрисы Ольги Сумской. Наряд золотого цвета она демонстрировала на церемонии вручения премий Человек года-2018.