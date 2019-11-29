Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян, известная своими откровенными снимками, объявила, что теперь она отказывается от подобных фото.

Реалити-звезда решила сделать это ради своих детей, так как мысль о том, что они увидят обнаженную мать в Сети, изменила ее мировоззрение.

О своем решении Ким рассказала в интервью изданию The Cut. Напомним, ее муж Канье Уэст ранее столкнулся с серьезным переосмыслением своих ценностей. Музыкант стал очень религиозным, и теперь чрезмерная сексуальность жены идет вразрез с его убеждениями.

"Я не знаю, связано ли это с тем, что мой муж сказал по поводу моей сексуальности. Я слушаю и понимаю его. И все же он всегда мне дает свободу выбора. Но сейчас пробудилась и я сама", — призналась Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Ноя 2019 в 11:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Ноя 2019 в 12:00 PST

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Супруги воспитывают четверых детей, и Ким чувствует перед ними большую ответственность. По ее словам, дети не должны видеть обнаженные снимки своей матери. Кардашьян считает, что в ее Instagram не должно быть противоречий.

"Я подумала: хорошо, сегодня я в Белом доме, а завтра выкладываю фото в бикини", — сказала она.

Также Ким призналась, что у нее постепенно меняется отношение к жизни. Например, она перестала пытаться заснять все происходящее на камеру. Теперь Кардашьян наслаждается моментом, а не думает о том, как получше его запечатлеть.