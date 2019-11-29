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Пятница, 29.11.2019
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Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)

Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
14:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян, известная своими откровенными снимками, объявила, что теперь она отказывается от подобных фото.

Реалити-звезда решила сделать это ради своих детей, так как мысль о том, что они увидят обнаженную мать в Сети, изменила ее мировоззрение.

О своем решении Ким рассказала в интервью изданию The Cut. Напомним, ее муж Канье Уэст ранее столкнулся с серьезным переосмыслением своих ценностей. Музыкант стал очень религиозным, и теперь чрезмерная сексуальность жены идет вразрез с его убеждениями.

"Я не знаю, связано ли это с тем, что мой муж сказал по поводу моей сексуальности. Я слушаю и понимаю его. И все же он всегда мне дает свободу выбора. Но сейчас пробудилась и я сама", — призналась Кардашьян.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Супруги воспитывают четверых детей, и Ким чувствует перед ними большую ответственность. По ее словам, дети не должны видеть обнаженные снимки своей матери. Кардашьян считает, что в ее Instagram не должно быть противоречий.

"Я подумала: хорошо, сегодня я в Белом доме, а завтра выкладываю фото в бикини", — сказала она.

Также Ким призналась, что у нее постепенно меняется отношение к жизни. Например, она перестала пытаться заснять все происходящее на камеру. Теперь Кардашьян наслаждается моментом, а не думает о том, как получше его запечатлеть.

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