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Тина Кароль снялась для новогоднего шоу в шикарном платье от Alexander McQueen (Фото)

Тина Кароль снялась для новогоднего шоу в шикарном платье от Alexander McQueen (Фото)
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль очаровала поклонников фото. Артистка предстала в белоснежном платье от бренда Alexander McQueen.

Приталенное вечернее платье Тина Кароль надела для съемок новогоднего шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Эффектный наряд со шлейфом поп-певица заказала у бренда Alexander McQueen, вещи которого с удовольствием носят голливудские звезды и королевские модницы. Согласно фото, платье Тины Кароль имела особый крой, который помог ей подчеркнуть стройную фигуру.

Известно, что артистка уже второй год подряд принимает участие в создании вокального проекта, поэтому нашла свободное время для съемки. На "Вечере премьер" Тина Кароль исполнила свой новый хит "Иди на жизнь", для которого создала оригинальную постановку с подвижной конструкцией.

Зрители проекта смогут увидеть ее выступление перед Новым годом, 25 декабря, а сама певица откровенно призналась, что для шоу ей пришлось преодолеть фобию.

 
 
 
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Публикация от  (@tinakarol_fantina)  

"Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом... Я иду навстречу своим страхам. Боюсь, дрожу, знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх", – призналась Тина Кароль.

 
 
 
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Публикация от  (@tina_karol)

 
 
 
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Публикация от  (@tina_karol)  

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Тина Кароль – любительница брендовых вещей. Она еженедельно удивляла зрителей "Танцев со звездами 2019" новыми эффектными выходами в дорогих платьях. В частности, Тина Кароль предстала перед камерами в блестящих изделиях от британского дизайнера David Koma, который является любимым брендом Сиары и "ангелов" Victoria's Secret.

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