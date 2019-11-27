Finita la comedia: Джонни Депп одержал очередную победу

Новости шоу бизнеса:Джонни Депп уладил очередные финансовые разногласия со своими адвокатами.

В конце октября стало известно, что Джонни Депп выиграл суд против своего экс-адвоката Джейка Блума, начавшийся еще в декабре.

Джейк - как личный адвокат Деппа и владелец юридической фирмы Bloom Hergott - несколько лет получал многомиллионные комиссионные за свои услуги без оформления соответствуюших контрактов.

Также юрист скрыл финансовые махинации компании TMG, которая ранее его представляла.

В их числе - кредит, оформленный на имя Деппа у компании Grosvenor Park, о существовании которого актер не знал вовсе. К тому же Блум состоял в дружеских отношениях с главой кредитной организации и получил выгоду от сделки. Суд удовлетворил иск и обязал юриста выплатить Деппу более 30 миллионов долларов.

Теперь же Депп одержал еще одну победу, но уже над тремя другими адвокатами, которых он нанял для борьбы с тем же Блумом (не везет актеру с юристами, это факт). Он подал в суд на Фредерика Левина, Майкла Рима и Али Абугейда из компании Buckley LLP еще в октябре 2017-го - они утверждали, что Депп не оплатил все счета за их услуги.

Разбирательство по делу было назначено на 15 августа 2018 года. За месяц до слушания ряд СМИ сообщил, что его отменили, так как стороны пришли к мировому соглашению. Но, как оказалось, данные были не верны. Тогда, в августе 2018-го, троица выиграла дело, а спустя полгода Депп окончательно отказался от их услуг.

Уже в мае этого года Левин, Рим и Абугейда подали встречный иск, якобы Депп до сих пор не выплатил им 350 тысяч долларов. Сегодня Variety сообщил, что стороны договорились.

Мы намерены удовлетворить претензии в виде неоплаченных счетов перед фирмой Buckley Sandler LLP, как только господин Депп получит необходимые финансовые ресурсы, - заявили юристы актера.

Удивительно, что Депп (не сам, конечно, а при помощи своих представителей) весьма активно участвует во всех своих судебных разбирательствах, кроме одного - с бывшей женой Эмбер Херд. Еще 15 ноября он должен был предоставить суду данные о своем лечении от алкогольной и наркотической зависимостей, но так и не выполнил обязательство.

В связи с этим адвокаты Херд обратились к судье с просьбой отложить процесс на два месяца, так как не получили документов от Деппа.