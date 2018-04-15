Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева не только успешно смогла построить свою жизнь за океаном в США, но и найти там свою любовь. О новом мужчине в жизни Лилия рассказала в "Светской жизни".

Состоятельный бизнесмен Игорь познакомился с Лилией на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте, США. Сама спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь.

"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – вспомнила Лилия.