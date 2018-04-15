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Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж

Лилия Подкопаева
20:02 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Лилия с женихом познакомилась на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте.

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева не только успешно смогла построить свою жизнь за океаном в США, но и найти там свою любовь. О новом мужчине в жизни Лилия рассказала в "Светской жизни".

Состоятельный бизнесмен Игорь познакомился с Лилией на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте, США. Сама спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь.

"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – вспомнила Лилия.

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Новости шоу бизнеса, Жених Лилии Подкопаевой, Лилия Подкопаева, Лилия Подкопаева выходит замуж.
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