https://telegraf.com.ua/files/2018/04/960-na-600-900x563-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4011712-liliya-podkopaeva-v-tretiy-raz-sobralas-zamuzh.html
Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж
20:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Лилия с женихом познакомилась на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте.
Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева не только успешно смогла построить свою жизнь за океаном в США, но и найти там свою любовь. О новом мужчине в жизни Лилия рассказала в "Светской жизни".
Состоятельный бизнесмен Игорь познакомился с Лилией на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте, США. Сама спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь.
"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – вспомнила Лилия.
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