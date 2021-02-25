"Моя сестра воевала в АТО": Мика Ньютон рассказала, как ей предлагали выступать в России

Украинская певица и актриса Мика Ньютон (наст. имя Оксана Грицай - ред.) дала откровенное интервью "Телеграфу", где рассказала, как ей предлагали выступать в России и почему она отказалась от заманчивого предложения.

Артистка, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в свое время была популярной в РФ.

"Мне предложили уехать на хороший контракт в Россию, где в свое время я была очень популярной. Но я отказалась. Моя родная сестра, военнослужащая, воевала в АТО. Наша семья из Западной Украины. Я очень люблю свою страну, уважаю своих людей, свой родной Бурштын, где родилась и где живут мои родители. Какая Россия?!", - объяснила Мика.

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Напомним, что Мика Ньютон стала одной из тех известных украинцев, которые столкнулись с онкологией.

К счастью, 34-летняя девушка сумела выздороветь, а в начале февраля посетила Киев.