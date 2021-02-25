Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
"Шахтер" 1:0 "Маккаби" Тель-Авив: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы
"Шахтер" 1:0 "Маккаби" Тель-Авив: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

"Моя сестра воевала в АТО": Мика Ньютон рассказала, как ей предлагали выступать в России

"Моя сестра воевала в АТО": Мика Ньютон рассказала, как ей предлагали выступать в России
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Mika Newton

Украинская певица и актриса Мика Ньютон (наст. имя Оксана Грицай - ред.) дала откровенное интервью "Телеграфу", где рассказала, как ей предлагали выступать в России и почему она отказалась от заманчивого предложения.

Артистка, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в свое время была популярной в РФ.

Россиянин похитил бронзовый бюст Моргенштерна за полмиллиона: инцидент попал на видео

"Мне предложили уехать на хороший контракт в Россию, где в свое время я была очень популярной. Но я отказалась. Моя родная сестра, военнослужащая, воевала в АТО. Наша семья из Западной Украины. Я очень люблю свою страну, уважаю своих людей, свой родной Бурштын, где родилась и где живут мои родители. Какая Россия?!", - объяснила Мика.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Mika Newton (@mikanewton)

Напомним, что Мика Ньютон стала одной из тех известных украинцев, которые столкнулись с онкологией.

Переболевшая раком Мика Ньютон опубликовала фото с больничной койки: певица рассказала о своем диагнозе

К счастью, 34-летняя девушка сумела выздороветь, а в начале февраля посетила Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

Все по теме:

Россия, Мика Ньютон, Концерты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Европейские компании массово бросают Путина с его газопроводом
02 В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
03 Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец
04 С-400 невозможно было остановить: путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)
05 Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
В НАТО готовы помочь Украине в борьбе с Россией сразу по нескольким фронтам: детали
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Никогда не вернется: в России отличились новым наглым заявлением по Крыму
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Названо условие, как Украина может стать ближе к членству в НАТО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь