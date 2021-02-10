Победившая рак украинская звезда вернулась в Киев из США

Украинская певица Мика Ньютон в 2020 году призналась, что в 2018 году ей поставили диагноз - рак яичника. 3 февраля певица пришла на программу "Завтрак с 1+1", где рассказала, как она боролась с раком.

После она вернулась в США, где судя по сторис певицы в Инстаграм вместе с мужем подыскивала новый офис для работы.

10 февраля она опубликовала снимок из Киева, что вероятно означает, что Мика вернулась на родину. Артистка поделилась снимком фасада здания в одном из районов столицы, отметив, что Киев очень красивый.

"Kyiv! You are pretty" - коротко подписала снимок Ньютон.

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Отметим, что ранее, когда Ньютон была в Киеве, она посетила Национальную оперу, опубликовав несколько фото и видео с постановки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mika Newton (@mikanewton)

Ранее, "Телеграф" писал, что Мика Ньютон призналась, сколько ей пришлось потратить на лечение онкологии в США.