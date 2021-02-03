Помогла страховка: Мика Ньютон рассказала, как боролась с раком

Украинская певица Мика Ньютон в 2020 году ошеломила признанием, что в 2018 году ей поставили страшный диагноз - рак яичника. 3 февраля певица стала гостьей программы "Завтрак с 1+1", во время которой рассказала, как проходила ее борьба с раком. А также призналась, сколько ей пришлось потратить на лечение.

Артистка вспомнила, что все началось с обычного вздутия живота. Когда девушка обратилась к доктору в Лос-Анджелесе, он посоветовал ей соблюдать диету. По возвращению в Украину, Мика решила пройти обследование и на родине.

"При обследовании мне сделали УЗИ, которое и выявило болезнь. Тогда гинеколог сказала: "У тебя киста. Как ты ее не чувствуешь?", – рассказала Ньютон.

Первую операцию артистке сделали в Украине, а после она решила продолжить лечение в США.

Также, Мика рассказала во сколько обошлось ей лечение онкологии в США.

Заплатить за свое лечение в Америке Мике Ньютон помогла страховка, которая у певицы составляла 770 долларов. Если сравнивать стоимость обследования в США и минимальную зарплату в Украине, то сумма выходит неподъемной.

"Именно страховка помогла мне заплатить за лечение, она покрыла большинство суммы" - вспоминает Ньютон.

Ранее, "Телеграф" писал, что Мика Ньютон опубликовала фото с больничной койки и рассказала, как о своем диагнозе.