Страшный диагноз: украинские знаменитости, вступавшие в бой с онкологией

Рак называют чумой нашего времени, ведь каждый год онкология забирает все больше жизней. Болезнь не обходит никого: ни знаменитых, ни богатых. Но, к счастью, есть те, кому удается противостоять страшной болезни, и среди них – и украинские знаменитости.

Янина Соколовская

Одной из самых шокирующих новостей прошлого года стало признание украинской журналистки о своей болезни. В мае этого года Янина написала пост на своей странице в Фейсбуке, что семь месяцев боролась с онкологией. И пока все обговаривали скандальный эфир с Приходько в ноябре, который был записан заранее, она лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, нашпиганная катетерами по всему телу.

Журналистка на всю Украину показала то, как выглядела после борьбы. и рассказала о подробностях своей борьбы с тяжелым недугом. Несмотря на страшный диагноз, девушка продолжала работать – записывала интервью, играла в театре, работала в своей телевизионной школе.

Долгое время Янина Соколова не разглашала информацию о своем состоянии. Телеведущая признается, что сначала хотела все оставить в тайне. Но для ведущей болезнь стала не тем, что ее сломало, а наоборот – что придало сил и вдохновило на помощь тысячам людей.

Янина Соколовская призывает всех неравнодушных поддержать тех, кто нуждается в помощи в борьбе с этой страшной болезнью. Она создала мультимедийный проект «Я, Нина», который нацелен на помощь больным раком.

Алла Мазур

Еще одна история, всколыхнувшая Украину, это новость о болезни у телеведущей Аллы Мазур. В прошлом году она рассказала, что у нее образовалась злокачественная опухоль.

Телеведущая призналась, что борьба и победа над онкозаболеванием разделила ее жизнь на "до" и "после". А вдохновить ее на борьбу с раком удалось одной из телезрительниц, которая рассказала телеведущей, что ее работа доказывает возможность победы над этой болезнью.

Решиться объявить о болезни публично было непростым решением, но после советов с семьей, друзьями и коллегами она решила, что такой шаг может спасти жизнь многих украинцев.

Сейчас, Алла вернулась к полноценной работе и уже ведет эфиры на "1+1". Сначала Мазур носила парик, а сейчас решила показать себя такой, какая есть на самом деле. Своим примером Алла Мазур решила показать, что болезнь не приговор, и бороться с ней нужно. Телезвезда хочет вдохновить остальных принимать и любить себя.

Мика Ньютон

Украинская певица Мика Ньютон, которая уже долгое время живет в Калифорнии вместе с супругом, ошеломила откровенным признанием. Когда ей было 33 года(2 года назад) у нее обнаружили рак яичника.

Девушка призналась, что прошлый год был очень серьезным и эмоциональным. За время лечения Грицай перенесла несколько операций. Как говорит сама певица, ей повезло с врачом. Медиком оказалась молодая девушка, которая выбирала для нее более щадящее лечение, чтобы в будущем певица смогла стать матерью.

По словам Мики Ньютон, ей удалось побороть болезнь. Но ближайшие три года ей нужно будет особо внимательно следить за своим здоровьем, ведь есть высокий риск, что онкология может вернуться.

Свою болезнь Ньютон скрывала почти год. Ее мама очень не хотела, чтобы она рассказывала об этом общественности. Но Грицай даже приехала в Украину, чтобы показать и родным, и зрителям, что она здорова и чувствует себя хорошо.

Юрий Луценко

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко борется с онкологическим заболеванием.

На своей странице в Facebook 30 сентября он сообщил о борьбе с раком. Луценко рассказал, что перенес 8-часовую операцию и теперь его ожидает курс химиотерапии. Других подробностей о своем заболевании он пока не раскрыл, и также не назвал свой конкретный диагноз.

В комментариях пользователи, в частности политики, желают Луценко скорейшего выздоровления и сил. Мы тоже желаем ему скорейшего выздоровления.

Увы не все истории заканчиваются счастливым концом.

Олег Тудан

Журналист ТСН Олег Тудан не смог справиться с болезнью и, к сожалению, умер после долгой борьбы с заболеванием. Более 3,5 года назад Олег попал в Национальный институт рака с опухолью в пищеводе. Осторожные врачи не давали никаких прогнозов, но Олег решил так просто не сдаваться.

Врачи сделали операцию журналисту и удалили опухоль, но болезнь дала рецидив в этом году. Украинские медики собирались впервые использовать для лечения рака пищевода иммунотерапию. Данный метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Олег Тудан должен был стать первым пациентом.

За время течения своей болезни журналист вел блог об этой болезни. Он рассказывал о том, как узнал о своем онкологическом диагнозе и как происходило лечение. Друзья и коллеги верили, что Олег поборет рак и выздоровеет, но увы, болезнь оказалась сильнее.

Павел Павлик

Сын украинского певца Виктора Павлика 21-летний Павел, несколько лет боровшийся с онкологическим заболеванием, не смог выиграть борьбу с онко.

Саркому, более известную как рак костей, у Павла Павлика диагностировали в 2018 году. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе 2019 года его отец Виктор Павлик сообщил, что сын идет на поправку, однако болезнь так и не отступила. Летом 2020 года Павел отказался от лечения.

Андрей Гергерт

У командира 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии, Андрея Гергерта обнаружили злокачественную неоперабельную опухоль желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

Андрею Гергерту было 42 года, у него остались супруга и четверо детей.