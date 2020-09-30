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Юрий Луценко болен раком

Юрий Луценко болен раком
09:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook/LlutsenkoYuri
Он перенес тяжелую операцию и пройдет химитерапию

Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

На своей странице в Facebook 30 сентября он сообщил о борьбе с раком. Луценко рассказал, что перенес 8-часовую операцию и теперь его ожидает курс химиотерапии. Других подробностей о своем заболевании он пока не раскрыл. 

В своем посте-признании Луценко выразил благодарность врачам из Украины и Германии.

«Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой», - написал экс-генпрокурор.

Ранее Луценко сообщал, что его жена Ирина была вынуждена сложить с себя депутатские полномочия из-за тяжелой болезни. У его супруги были серьезные проблемы с сердцем и она не могла полноценно отдаваться работе.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Рак, Онкология.

Автор:

Телеграф
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