Юрий Луценко болен раком

Он перенес тяжелую операцию и пройдет химитерапию

Бывший генеральный прокурор Украины, политик Юрий Луценко признался, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

На своей странице в Facebook 30 сентября он сообщил о борьбе с раком. Луценко рассказал, что перенес 8-часовую операцию и теперь его ожидает курс химиотерапии. Других подробностей о своем заболевании он пока не раскрыл.

В своем посте-признании Луценко выразил благодарность врачам из Украины и Германии.

«Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой», - написал экс-генпрокурор.

Ранее Луценко сообщал, что его жена Ирина была вынуждена сложить с себя депутатские полномочия из-за тяжелой болезни. У его супруги были серьезные проблемы с сердцем и она не могла полноценно отдаваться работе.