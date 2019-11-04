Юрий Луценко вернулся в Украину: Моя жена перенесла серьезную проблему с сердцем

Новости Украины:Юрий Луценко подтвердил, что его жена написала заявление о сложении депутатских полномочий в связи с болезнью.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся из Великобритании в Украину и подтвердил информацию об Ирине, которая накануне сложила полномочия народного депутата.

Политик уже 10 дней находится в Украине и не собирается покидать страну. Сегодня он выложил совместную фотографию с женой и написал следующие слова.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти.

Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев.

Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине.

Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - написал Юрий Луценко.

Напомним, накануне народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.