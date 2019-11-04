Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
"Хочу сбросить много веса": Руис о подготовке к реваншу с Джошуа
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Юрий Луценко вернулся в Украину: Моя жена перенесла серьезную проблему с сердцем

Юрий Луценко вернулся в Украину: Моя жена перенесла серьезную проблему с сердцем
14:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Юрий Луценко подтвердил, что его жена написала заявление о сложении депутатских полномочий в связи с болезнью.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся из Великобритании в Украину и подтвердил информацию об Ирине, которая накануне сложила полномочия народного депутата.

Политик уже 10 дней находится в Украине и не собирается покидать страну. Сегодня он выложил совместную фотографию с женой и написал следующие слова.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти.

Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев.

Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине.

Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - написал Юрий Луценко.

Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков

Напомним, накануне народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Юрий Луценко, ВРУ, Политика, Ирина Луценко, солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
05 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Юрий Луценко вернулся в Украину: Моя жена перенесла серьезную проблему с сердцем
Луценко: Жена перенесла серьезную проблему
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь