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Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков

Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Защита Петра Порошенко убеждена, что за преследованием пятого президента стоит Офис президента.

"Рабочая гипотеза" защиты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в судах заключается в том, что настоящим заявителем якобы является Офис президента Владимира Зеленского, а не отдельные лица.

"Мы вынуждены исходить из того (как рабочая гипотеза), что нам противостоят не отдельно взятые заявители, не отдельно взятая правоохранительная структура (пусть даже и очень большая) - нам противостоит в целом Администрация", - рассказал радио "НВ" адвокат Порошенко Илья Новиков.

Эти предположения, по словам адвоката, строятся на информации шеф-редактора издания "Левый берег" Сони Кошкиной о якобы совещании у Зеленского, на которой "обсуждалась целесообразность, как можно быстрее сажать тех, чья посадка понравится народа". Юрист добавил, что "по мнению президента Зеленского вроде бы таким человеком является Порошенко".

В ГБР не понимают, почему Порошенко нанял российского адвоката

"Мне не впервой защищать человека, у которого в общественном мнении страны очень большая и очень сплоченная группа недоброжелателей. У меня такое было в России, как правило, когда я защищал какого украинца, на которого показывают пальцем и говорят "вот это террорист" или "это убийца", или "этот шпион", - сказал Новиков.

Защита Порошенко вынуждена читать телеграмм-канал Портнова

"Европейская солидарность" 4 октября наняла на работу российского адвоката, который будет защищать Петра Порошенко от претензий Портнова в ГБР.

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Петр Порошенко, Илья Новиков, Офис Президента, Евросолидарность.
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