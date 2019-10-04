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В ГБР не понимают, почему Порошенко нанял российского адвоката

В ГБР не понимают, почему Порошенко нанял российского адвоката
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Госбюро расследований отреагировали на российского адвоката Петра Порошенко Илью Новикова.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что в работе Госбюро нет "российского следа", вопрос обращения к РФ для получения правовой помощи не поднимался ни в одном производстве.

"Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "российский след". (…) Подчеркиваю: никакого российского или какого-либо другого "следа" в работе ГБР нет, не было и не будет", - написал Труба в Телеграм-канале в пятницу.

Он также заверил, что никогда не обсуждался вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве, что "прекрасно известно" тем, "кто прослушивал мой кабинет".

Труба - о предоставлении ГБР и НАБУ права на прослушку

"Пятому президенту следует найти другое пояснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России?" – предполагает Труба.

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Как сообщалось, к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых уголовных производств приобщается российский адвокат Илья Новиков.

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Петр Порошенко, ГБР, Илья Новиков, Роман Труба.
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