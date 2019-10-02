Труба - о предоставлении ГБР и НАБУ права на прослушку

Предоставление Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро права на прослушивание усилит правоохранительную систему.
Такое заявление сделал директор ГБР Роман Труба в интервью "ТСН.ua".
Труба добавил, что в ведомстве все ожидают эффективности, которая появится в случае представления полного пакета полномочий. Он отметил, что сейчас существует монополия, ведь только один правоохранительный орган имеет право на прослушивание.
Так, он напомнил, что ГБР подследственные все правоохранители, в том числе СБУ. Но даже в производствах, участниками которых являются работники СБУ, прослушивание будет осуществлять это ведомство.
"Принятие нормы о прослушивании для ГБР и для НАБУ позволит правоохранительным органам быть более независимыми", - считает Роман Труба.