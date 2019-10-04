Российский адвокат, защитник узников Кремля будет работать на Порошенко

Новости Украины:"Европейская солидарность" наняла на работу российского адвоката, который будет защищать Петра Порошенко от претензий Портнова в ГБР.

Российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел, сообщается на официальном сайте партии в пятницу.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. "В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков", - отмечается в сообщении.

Печерский районный суд Киева перенес на 23 октября рассмотрение иска экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к пятому президенту Украины Петру Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканалу "Прямой" относительно опровержения информации об утечке данных из Госбюро расследований (ГБР).