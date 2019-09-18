Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)

Новости Украины:Петр Порошенко призвал власть расследовать преступление.

Глава партии "Европейская солидарность", 5-й президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Порошенко отметил, что к поджогу дома Гонтаревой причастны заинтересованные лица по "делу Приватбанка". В частности, он упомянул бывшего главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Данный инцидент 5-й президент назвал большим ударом по репутации страны, а также финансово-банковской системе. Порошенко считает, что власть должна пройти это "испытание" и расследовать поджог, иначе в Украине может вернуться бандитизм 90-х и воцариться атмосфера безнаказанности.

"К поджогу дома госпожи Гонтаревой причастны заинтересованные лица по делу ПриватБанка. Господин Портнов - человек, преисполненный местью и жаждой реванша - неоднократно угрожал госпоже Гонтаревой", - написал Порошенко на своей странице в соцсети.