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"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР

"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР
16:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Луценко

Новости Украины:Юрий Луценко возмутился открытым уголовным делом против него.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя в Facebook открытое в Государственном бюро расследований уголовное дело против него, заявляет, что все его доходы зафиксированы в подтвержденных декларациях.

Напомним, по заявлению главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии в ГБР было открыто уголовное дело против Юрия Луценко за якобы злоупотребление властью, в частности ему инкриминируют содействие и финансирование игорного бизнеса.

"Я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - написал Луценко.

Кроме этого, экс-генпрокурор не понимает, "как можно быть акционером нелегального казино".

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Ранее сообщалось, правительство одобрило игорный бизнес в Украине, который, по мнению премьера, должен пополнить государственную казну на 2 млрд гривень.

Напомним, в США продолжается политический скандал с участием президентов США и Украины, Юрий Луценко вчера заявлял, что готов дать показания в Конгрессе США по ситуации с импичментом Трампа после разговора с Владимиром Зеленским.

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Юрий Луценко, ГПУ, Уголовное дело, ГБР.
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