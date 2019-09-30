Гончарук: Бюджет получит 2 млрд. грн. от игорного бизнеса

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил,что от легализации игорного бизнеса бюджет Украины пополнится на 2,5 млрд. грн.

Кабинет министров в ближайшие дни подаст на рассмотрение Верховный Рады законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом во время презентации Программы действий правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы хотим, чтобы игровые автоматы исчезли с улиц, поэтому правительство разработало по поручению Президента соответствующий законопроект. Вчера мы за него проголосовали, и в ближайшие дни — сегодня или завтра — он будет внесен в парламент. Цель этого законопроекта — убрать игровые залы и игровые автоматы с улиц", - сказал Гончарук.

Он отметил, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей.

"В законопроекте подробно описано и упорядочено, как мы предлагаем урегулировать игорный бизнес. Отдельно регулируется вопрос лотерей", - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что легализация игорного бизнеса пополнит государственный бюджет на 2-2,5 млрд грн.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд грн получим за счет легализации игорного бизнеса в бюджет. Но надо еще считать, нужно понимать, какой закон будет принят", - сказал Гончарук.

Он отметил, что легализация игорного бизнеса может положительно повлиять на рост ВВП, но он будет незначительный, до 1%. "Точные расчеты мы предоставим, когда будет понятна финальная версия законопроекта, ближе ко второму чтению мы поговорим о точных цифрах и экономическом эффекте", - заверил Премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать игорный бизнес. Он поручил Верховной Раде Украины до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен разработать такой проект закона до 1 октября этого года.