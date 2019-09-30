Гончарук обозначил сроки обнародования плана деятельности Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что Кабинет министров на текущей неделе представит в Верховной Раде план деятельности правительства.
"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, и очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", - сказал он на брифинге в понедельник.
По словам премьера, в основу документа положен человекоцентрический подход.
В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о программе деятельности правительства (№2186). Главным определен комитет по вопросам экономического развития.